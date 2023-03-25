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НовостиПроисшествия25 марта 2023 16:50

70-летний житель Твери перевел мошенникам 555 000 рублей

Мужчина оформил несколько кредитов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина перевел неизвестным 555 000 рублей

Мужчина перевел неизвестным 555 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жертвой аферистов стал 70-летний житель Пролетарского района Твери. Его обманул лжесотрудник Центробанка. Собеседник пояснил, что на имя пенсионера оформлен кредит, и для отмены операции необходимо перевести денежные средства на телефонные номера, которые ему укажут.

Через банкомат потерпевший перевел 145 000 рублей. Затем оформил несколько кредитов и все деньги отправил на 15 телефонных номеров. Общий ущерб составил 555 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан быть бдительными и не вступать в телефонные разговоры с неизвестными.