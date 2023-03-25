В Тверской области отец и мать через суд делят выплату за погибшего в СВО сына

Отец и мать через суд делят выплату за погибшего в СВО сына Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Бологовским городским судом Тверской области рассмотрено гражданское дело по иску жительницы ЗАТО Озерный. Женщина подала иск, чтобы лишить отца погибшего в ходе СВО сына права на получение доли единовременной выплаты и страховой суммы.

Сын на момент гибели в браке не состоял, детей не имел, право на получение компенсационной выплаты и страховой суммы имеют мать и отец.

В суде установлено, что родители давно развелись, сын жил с матерью. По словам женщины, отец в жизни сына не участвовал, часть времени алименты не платил. А после гибели сына, в ноябре 2022 года, не приехал на похороны.

На обвинения ответчик-отец возразил и отметил, что истец имеет к нему неприязненное отношение. На самом деле жизнью сына мужчина интересовался, помогал материально. На похороны не успел, потому что находился далеко и постарался избежать конфликта у могилы с его матерью. В январе 2023 года в связи с тяжёлым эмоциональным потрясением, связанным с гибелью сына, мужчина был госпитализирован с инсультом и до сих пор проходит реабилитацию.

- С учетом представленных сторонами доказательств, суд пришел к выводу об отсутствии законных оснований для лишения ответчика права на получение доли единовременной выплаты и страховых сумм в связи со смертью военнослужащего и отказал истице в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме, - сообщили в пресс-службе Бологовского городского суда.

Решение не вступило в законную силу.