"Кричала о помощи, била мужчину телефоном": в суде рассказали подробности нападения таксиста на девушку в лифте в Твери

По решению суда обвиняемый находится под стражей Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери раскрыли подробности нападения таксиста на молодую девушку. Обстоятельства преступления рассказали в пресс-службе Заволжского районного суда.

Напомним, 12 марта 21-летняя девушка обратилась в полицию после того как в подъезде многоквартирного дома на улице 1-я Поселковая в Твери на неё напал неизвестный. Девушка отбилась от нападавшего, и он скрылся.

22 марта злоумышленника задержали. Сейчас он находится под стражей.

Органами предварительного следствия установлено, что 50-летний мужчина был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений против половой неприкосновенности. В день происшествия он заметил, как в подъезд дома заходит молодая девушка, и пошел за ней.

- Услышав, что подъехал лифт, который вызвала девушка, он быстро зашел следом за ней в лифт. Когда двери лифта закрылись и девушка нажала кнопку 6 этажа, мужчина с целью изнасилования потерпевшей, прижал ее к стенке лифта, задрал юбку и стал рвать колготки и нижнее белье. Девушка активно сопротивлялась, кричала о помощи, била мужчину телефоном, когда лифт остановился, и двери открылись, мужчина ударил ее в лицо, выбежал из лифта и скрылся, - сообщается на сайте суда.

По ч.3, ст.30, ч.1 ст. 131 УК РФ нападавшему грозит до 6 лет лишения свободы.