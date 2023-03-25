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НовостиЗдоровье25 марта 2023 12:10

В Тверской области 25 марта коронавирусом заразился 221 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2773 человека
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области выявлен 221 новый случай коронавируса

В Тверской области выявлен 221 новый случай коронавируса

Фото: ПТО

По данным на 25 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 221 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 189 544 человека. 184 441 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 514 225, в том числе за последние сутки – 898.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.