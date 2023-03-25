В Тверской области простятся с погибшим входе СВО военнослужащим Андреем Секерешем

Прощание с погибшим бойцом состоится 27 марта в Удомельском округе Фото: Евгений КУЦ

В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Андреем Секерешем.

Андрей Владимирович родился в поселке Брусово, Удомельского округа, был бойцом ЧВК "Вагнер", погиб 12 января 2023 года. Об этом сообщает администрация городского округа. Глава Удомельского городского округа, администрация округа и Удомельская городская Дума выражают соболезнования родным погибшего.

Похороны состоятся 27 марта 2023 года на гражданском кладбище посёлка Брусово.