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НовостиПолитика25 марта 2023 10:02

В Тверской области простятся с погибшим входе СВО военнослужащим Андреем Секерешем

Похороны пройдут 27 марта в Удомельском округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прощание с погибшим бойцом состоится 27 марта в Удомельском округе

Прощание с погибшим бойцом состоится 27 марта в Удомельском округе

Фото: Евгений КУЦ

В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Андреем Секерешем.

Андрей Владимирович родился в поселке Брусово, Удомельского округа, был бойцом ЧВК "Вагнер", погиб 12 января 2023 года. Об этом сообщает администрация городского округа. Глава Удомельского городского округа, администрация округа и Удомельская городская Дума выражают соболезнования родным погибшего.

Похороны состоятся 27 марта 2023 года на гражданском кладбище посёлка Брусово.