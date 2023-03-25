Администрация Удомли сообщила дату прощания с погибшим в ходе СВО военнослужащим Степаном Урбановичем

Траурная церемония прощания со Степаном Урбановичем состоится 27 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Удомельского городского округа сообщила дату и время прощания с погибшим в ходе СВО гвардии младшим сержантом Степаном Урбановичем.

Траурная церемония состоится 27 марта 2023 года, в актовом зале администрации на улице Попова, д.22 в Удомле, с 10:00 до 11:30.

Уроженец Удомли Степан Урбанович погиб 8 марта 2023 года при наступательных действиях Вооруженных сил РФ в районе села Гряниковка Харьковской области.

Степан Викторович родился 2 августа 1983 в Удомле в семье работников Калининской атомной электростанции. Учился в Удомельской Гимназии №3 им. О.Г. Макарова, затем поступил и закончил Санкт- Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

С 2006 года работал на Калининской атомной электростанции. Был женат и воспитывал двоих детей.

Военную службу по призыву проходил с 2008 года по 2009 в должности заместителя командира взвода радиотелеграфистов радиостанции средней мощности в рядах Вооруженных сил Российской Федерации в/ч 22558 г. Великий Новгород.

Для участия в СВО 29 октября 2022 года подписал контракт. С 8 ноября проходил военную службу в в/ч 29760 Ленинградской области, города Луга, с декабря 2022 года участвовал в боевых действиях.