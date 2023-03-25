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НовостиПолитика25 марта 2023 9:55

Администрация Удомли сообщила дату прощания с погибшим в ходе СВО военнослужащим Степаном Урбановичем

Гвардии младшего сержанта похоронят 27 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Траурная церемония прощания со Степаном Урбановичем состоится 27 марта

Траурная церемония прощания со Степаном Урбановичем состоится 27 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Удомельского городского округа сообщила дату и время прощания с погибшим в ходе СВО гвардии младшим сержантом Степаном Урбановичем.

Траурная церемония состоится 27 марта 2023 года, в актовом зале администрации на улице Попова, д.22 в Удомле, с 10:00 до 11:30.

Уроженец Удомли Степан Урбанович погиб 8 марта 2023 года при наступательных действиях Вооруженных сил РФ в районе села Гряниковка Харьковской области.

Степан Викторович родился 2 августа 1983 в Удомле в семье работников Калининской атомной электростанции. Учился в Удомельской Гимназии №3 им. О.Г. Макарова, затем поступил и закончил Санкт- Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

С 2006 года работал на Калининской атомной электростанции. Был женат и воспитывал двоих детей.

Военную службу по призыву проходил с 2008 года по 2009 в должности заместителя командира взвода радиотелеграфистов радиостанции средней мощности в рядах Вооруженных сил Российской Федерации в/ч 22558 г. Великий Новгород.

Для участия в СВО 29 октября 2022 года подписал контракт. С 8 ноября проходил военную службу в в/ч 29760 Ленинградской области, города Луга, с декабря 2022 года участвовал в боевых действиях.