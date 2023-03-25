В Твери 25 марта потеплело до +8 градусов

В Твери потеплело до +8 градусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери в субботу, 25 марта, потеплело до +8 градусов. Накануне синоптики прогнозировали сильные дожди. Прогнозы оправдались. Из-за осадков в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до утра воскресенья. Активно тает снег и лёд, возникает угроза подтопления территорий в районах области. Будьте предельно внимательны и осторожны! Не выходите на лёд, на водоемах появились промоины, Волга на отдельных участках освободилась от льда. Не оставляйте без присмотра детей.