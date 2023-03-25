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НовостиОбщество25 марта 2023 8:09

В Тверской области задержали 24 человека, находившихся в федеральном розыске

В регионе проходит профилактическое мероприятие "Розыск"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В регионе проходит профилактическое мероприятие "Розыск"

В регионе проходит профилактическое мероприятие "Розыск"

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Управлении МВД России по Тверской области подвели итоги первого этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия "Розыск".

Сотрудники полиции проверяли квартиры, сдаваемые внаём, реабилитационные центры, иногородний транспорт и граждан, передвигающихся автостопом, устанавливали лиц, занимающихся бродяжничеством, а также местонахождение лиц, пропавших без вести и утративших связь с родственниками.

- За время мероприятия полицейскими разыскано и установлено 63 лица всех категорий разыскиваемых, в том числе 13 лиц пропавших без вести и 48 преступников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - 24 человека находились в федеральном розыске, двое - в межгосударственном.