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НовостиПроисшествия25 марта 2023 7:28

Дачный вор в Тверской области забрал из дома электролобзик и литровую бутылку алкоголя

Злоумышленника разыскали и задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержали полицейские

Подозреваемого задержали полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась 35-летняя жительница Санкт-Петербурга и сообщила, что у нее обокрали дачный дом в деревне Трубичино Бологовского района. Из дома пропал электрический лобзик и литровая бутылка алкоголя. Ущерб составил 4000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили, что дачный вор взломал входную дверь подсобного помещения. Злоумышленников оказался ранее судимый 39-летний житель Бологовского района. Похищенное имущество он продал, а алкоголь выпил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.