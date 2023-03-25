Дачный вор в Тверской области забрал из дома электролобзик и литровую бутылку алкоголя

Подозреваемого задержали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась 35-летняя жительница Санкт-Петербурга и сообщила, что у нее обокрали дачный дом в деревне Трубичино Бологовского района. Из дома пропал электрический лобзик и литровая бутылка алкоголя. Ущерб составил 4000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили, что дачный вор взломал входную дверь подсобного помещения. Злоумышленников оказался ранее судимый 39-летний житель Бологовского района. Похищенное имущество он продал, а алкоголь выпил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.