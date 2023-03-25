Прокуратура выявила нарушения в содержании дорог в Максатихинском округе Тверской области

Проверку провела прокуратура и выявила нарушения Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Максатихинского района в ходе проверки установлены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Выявлено, что автодорога межмуниципального значения 2 класса IV категории Ивановское - Кистутово, протяженностью 4 км, находится в ненадлежащем состоянии. Весь участок в выбоинах.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в Центральный районный суд Твери направлено административное исковое заявление с требованием к министерству транспорта Тверской области и Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области принять меры и устранить нарушения.

Требования надзорного органа удовлетворены. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.