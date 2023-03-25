Игорь Руденя поздравил с праздником работников культуры Тверской области Фото: ПТО

25 марта в России отмечается День работников культуры. С праздником деятелей культурной сферы поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто своим трудом и талантом вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной земли, хранит и обогащает выдающееся культурное наследие России. Верхневолжье по праву гордится театрами, филармонией, музеями и библиотеками, досуговыми учреждениями, школами и колледжами культуры и искусств, художественными коллективами. Вы ежегодно воплощаете в жизнь яркие творческие и просветительские проекты, организуете события, которые неизменно получают высокую оценку, укрепляют статус Тверской области как одного из признанных культурных центров нашей страны. Сегодня, на важном историческом этапе в судьбе России, ваша плодотворная деятельность дает людям поддержку и силы для новых свершений во имя Родины, - отметил Игорь Руденя, поблагодарил граждан за труд, сохранение и приумножение великих традиций отечественной культуры, пожелал здоровья, счастья и новых достижений на благо Тверской области и всей Российской Федерации!