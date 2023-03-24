В Тверской области замедлился рост цен на мясо и мясную продукцию

Годовая инфляция в регионе в феврале замедлилась до 10,9% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области в феврале снизился годовой рост цен на продовольственные товары. В сравнении с январем составил 9,1%. Основной причиной стало замедление роста цен на куриное мясо и свинину.

- В Тверской области, как и в ряде регионов страны, замедлился рост цен на мясо и мясную продукцию. Производители региона нарастили объемы производства. Этот фактор привел к замедлению роста цен на колбасы и мясной фарш. Подешевели корма, что было связано со снижением цен на зерно и увеличением объемов производства комбикормов. Наряду с мясной, замедлилось удорожание и молочной продукции (сливочного масла, кисломолочных продуктов и сметаны), - пояснил заместитель управляющего Отделением Тверь Владимир Чирков.

Также, по данным Центробанка, замедлился рост цен на новые легковые автомобили и автошины. Подешевели смартфоны и беспроводные наушники, замедлился рост цен на телевизоры, холодильники и бытовые плиты. Подорожали коммунальные услуги.

Годовая инфляция в регионе в феврале замедлилась до 10,9% после 11,7% в январе. Ее значение осталось ниже, чем в Центральном федеральном округе (11,4%) и в целом по стране (11,0%).