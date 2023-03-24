В Твери после гибели девочки СК возбудил уголовное дело

Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна Фото: прокуратура Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области по факту гибели двухлетней девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ЧП произошло 24 марта на улице Новоторжской. Ребенок, 2021 года рождения, выпал из окна квартиры на пятом этаже и погиб.

На месте работают следователь и прокурор Центрального района. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается.

По результатам прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.