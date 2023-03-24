В Твери пройдёт региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

Победителям также помогут с трудоустройством. Фото: Олег ЗОЛОТО

C 4 по 7 апреля в Твери будет проходить региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Планируются соревнования по 33 компетенциям, в том числе по 9 юниорским. В состязаниях примут участие более 150 человек: студенты колледжей, а также обучающиеся общеобразовательных организаций. Сейчас конкурсанты тренируются на базах высокотехнологичных мастерских колледжей.

Победителям соревнований будет предоставлена возможность стажировки на лучших предприятиях региона и оказано содействие в трудоустройстве, сообщает правительство Тверской области.

Чемпионат проводится в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Это одна из инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Одна из ключевых инициатив проекта - вовлечение бизнеса в партнёрское управление образовательными организациями, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.