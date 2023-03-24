В Тверской области начато строительство газопроводов в Зубцовском округе и Калининском районе

В регионе реализуются масштабные планы по газификации. Фото: ПТО

В рамках Адресной инвестиционной программы региона на 2023 год начато строительство очередных газопроводов.

Напомним, что до 2025 года в Тверской области планируется ввести в эксплуатацию более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в Зубцовском округе стартовало строительство первой очереди межпоселкового газопровода "Погорелое Городище - Петровское - Орловка - Воскресенское - Ульяново - Большое Кобяково - Абутьково - Старые Горки - Александровка - Кашенцево". Его протяженность составит 34,5 км.

В Калининском районе ведётся строительство межпоселкового газопровода протяженностью 20,3 км до населённого пункта Лисицкий Бор, деревень Лисицы и Судимирка.

В посёлке Оленино продолжается прокладка внутрипоселковых газовых сетей.

- Сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста, - считает губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье продолжается и работа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений.

В настоящее время заключено 10068 договоров с гражданами по догазификации, из . исполнен 7601.