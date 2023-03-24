За год туберкулёзом в Тверской области заболели 289 человек

Взрослым необходимо проходить флюорографию не реже 1 раза в 2 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год в Тверской области было зарегистрировано 289 случаев впервые выявленного туберкулёза. Это на 12% ниже по сравнению с 2021 годом. Прививки против туберкулёза за год получили 11 280 человек. Статистику 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулёзом, огласили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают: основным способом профилактики туберкулёза является вакцинация. Её проводят детям в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни. В дальнейшем с целью раннего выявления туберкулёза детям с 1 года до 18 лет проводят туберкулинодиагностику - делают пробу Манту.

Взрослым необходимо проходить флюорографию не реже 1 раза в 2 года. Подробнее о туберкулёзе в Тверской области читайте на нашем сайте.