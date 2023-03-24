Фальсификат молока и творога выявили в больницах Ржева и Твери

Молочные продукты оказались фальсификатом Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили факты фальсификации состава молочных продуктов, предназначенных для питания в больницах Верхневолжья.

Образцы питьевого молока 3,2% из Краснодарского края, место отбора пробы - одна из больниц Твери, и творога 9% из Калужской области, место отбора пробы - больница в Ржеве, были отобраны в рамках пищевого мониторинга специалистами Россельхознадзора.

В представленных образцах выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации продукции при ее производстве.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.