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НовостиОбщество24 марта 2023 11:38

Фальсификат молока и творога выявили в больницах Ржева и Твери

Продукты проверили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молочные продукты оказались фальсификатом

Молочные продукты оказались фальсификатом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили факты фальсификации состава молочных продуктов, предназначенных для питания в больницах Верхневолжья.

Образцы питьевого молока 3,2% из Краснодарского края, место отбора пробы - одна из больниц Твери, и творога 9% из Калужской области, место отбора пробы - больница в Ржеве, были отобраны в рамках пищевого мониторинга специалистами Россельхознадзора.

В представленных образцах выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, что свидетельствует о фальсификации продукции при ее производстве.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.