Весна в Твери: на клумбах во дворах распустились первоцветы

Во дворах Твери распустились галантусы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На клумбах во дворах Твери распустились первоцветы. Белоснежные галантусы порадовали жителей дома №60 по улице Склизкова в Московском районе.

У подъезда - целая полянка цветов, заботливо убранная от мусора и прошлогодних листьев местными жителями.

Галантус (Galanthus) - род из семейства Амариллисовых. Это многолетние луковичные растения, которые первыми появляются на клумбах, как только сходит снег. Насчитывается около 20 видов растений.

В этом году первоцветы появились на месяц позже. В прошлом году их цветение было замечено 25 февраля.

Первоцветы порадовали жителей Московского района Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Этой же весной сугробы были больше, снег и лед сходили дольше, вот цветочки и задержались. Но тем не менее весна пришла. Днем, 24 марта, воздух прогрелся до +11 градусов. В субботу синоптики обещают до +12, с дождем.

Так что, выходя из дома, захватите зонтик.