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НовостиОбщество24 марта 2023 9:44

В Тверской области 24 марта коронавирусом заразился 221 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2773 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Сделать прививку - лучшая зашита.

Сделать прививку - лучшая зашита.

По данным на 24 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 221 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 189 323 человека. 184 341 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 513 327, в том числе за последние сутки – 1230.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.