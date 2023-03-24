В Оршине женском монастыре под Тверью пять насельниц приняли монашеский постриг Фото: tvereparhia.ru

22 марта, в среду четвертой седмицы Великого поста, в Вознесенском Оршине женском монастыре под Тверью митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил монашеский постриг пяти насельниц обители.

Постриг в мантию приняли инокини Екатерина (Ляшенко), Лукия (Федько), Надежда (Цветкова), Кира (Акопян) и послушница Надежда (Григорьева).

Они поступили в монастырь послушницами с 2006 по 2019 годы, успели потрудиться на разных послушаниях и зарекомендовали себя с лучшей стороны, считают обитель родным домом.

- Насельницы были пострижены с именами Евдокия, Вера, Августа, Маргарита и Евгения, в честь святых новомучениц Церкви Русской. Восприемницей стала настоятельница монастыря игумения Евпраксия, - сообщает Тверская епархия.

После пострига архипастырь поздравил новопостриженных с принятием ангельского образа, настоятельницу и сестер обители - с событием нового пострига.