В Тверской области планируется отремонтировать дорогу «Западная Двина – Жарковский» за 1,3 млрд рублей

Согласно проекту отремонтировать должны значительную часть трассы. Графика: Яндекс карты

На сайте госзакупок появился тендер на ремонт участка в 46 км автодороги регионального значения «Западная Двина – Жарковский». Начальная цена - 1 млрд 379 млн 707 тысяч 751 рубль.

Заказчиком выступает Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков прописан до 10 апреля.

Согласно информации из документации тендера, ремонт трассы должен быть проведен в четыре этапа: начаться в 2023 году и завершатся в августе 2026-го.

Самые большие объемы работ запланированы на третий и четвертый этапы в 2025-2026 годах: ремонты участков в 15610 м (с км 18+299 по км 33+909) и 15803 м (с км 33+909 по км 48+870).

Кроме замены асфальтобетонного покрытия в проекте значится ремонт моста, водопропускной трубы, восстановление недостающего барьерного ограждения, обустройство остановок и посадочных площадок, дорожных знаков и разметки.

Добавим, что в целом длина этой дороги - 61 км.