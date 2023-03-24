В Тверской области набирают волонтеров в поисковый отряд "Сова"

ВПСО "Сова" набирает волонтеров Фото: ВПСО "Сова"

Во все подразделения ВПСО "Сова" городов Тверской области требуются волонтеры. Открыт набор добровольцев. Об этом сообщает ВПСО "Сова" в группе в соцсети.

Требуются неравнодушные, активные, позитивные люди старше 18 лет, которые готовы учиться, общаться, дружить и тратить свои ресурсы для поиска незнакомых людей.

Стать волонтером ВПСО "Сова" можно, заполнив анкету на сайте. После проверки, вы становитесь волонтером.

Варианты участия в поисках разные: можно непосредственно искать людей, быть водителем на личном автомобиле, печатать ориентировки, заниматься распространением информации.

Напомним, Волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова" добровольно занимается поиском пропавших детей и взрослых, а также поиском заблудившихся в лесу людей.