В тверской библиотеке уборщица серьезно поранила руку

Женщина серьезно поранила руку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная инспекция труда в Тверской области расследовала тяжелый несчастный случай, который произошел с уборщицей в библиотеке им. А.М. Горького. На месте для переодевания женщина повесила одежду на лист фанеры, а когда начала ее снимать, разодрала руку торчащим гвоздем.

- В результате произошедшего работник получил тяжелую производственную травму (потеря крови, травматический шок), - сообщили в трудовой инспекции.

Причиной несчастного случая специалисты назвали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, нарушение требований должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения.

- Не организовано рабочее пространство, не созданы и не обеспечены оптимальные условия выполнения трудовых функций работниками организации, место для переодевания уборщицы захламлено, - уточнили в ведомстве.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.