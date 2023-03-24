В тверской библиотеке уборщица серьезно поранила руку

Женщина серьезно поранила руку
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Государственная инспекция труда в Тверской области расследовала тяжелый несчастный случай, который произошел с уборщицей в библиотеке им. А.М. Горького. На месте для переодевания женщина повесила одежду на лист фанеры, а когда начала ее снимать, разодрала руку торчащим гвоздем.
- В результате произошедшего работник получил тяжелую производственную травму (потеря крови, травматический шок), - сообщили в трудовой инспекции.
Причиной несчастного случая специалисты назвали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, нарушение требований должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения.
- Не организовано рабочее пространство, не созданы и не обеспечены оптимальные условия выполнения трудовых функций работниками организации, место для переодевания уборщицы захламлено, - уточнили в ведомстве.
Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.