Утверждена концепция благоустройства Торопца к его 950-летию

На заседании рабочей группы. Фото: ПТО

23 марта губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 950-летия Торопца. Именно столько исполнится в 2024 году со момента первого летописного упоминания этого города.

Участие в обсуждении вопросов приняли руководители исполнительных органов власти региона, представители духовенства, историки, скульпторы.

На заседании утверждена концепция благоустройства центральной части самого древнего города Верхневолжья.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, запланированы благоустройство территории у памятника Учителю, Сквера Памяти, второй этап реновации части улиц Советская и Комсомольская, ремонт районного дома культуры и некоторых других примечательных зданий.

Помимо обновленных территорий, в Торопце появятся и новые достопримечательности. Так, на совещании рассмотрена и утверждена концепция памятников Александру Невскому и Патриарху Тихону.

Торопец был основан в 1074 году. Именно в этом городе князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой.

Торопецкий край – родина таких выдающихся личностей, как Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон, вице-адмирал Макар Ратманов, военный министр Российской Империи Алексей Куропаткин, композитор Модест Мусоргский.

В период Великой Отечественной войны Торопец был оккупирован немцами пять месяцев, а район стал центром для калининских, белорусских и латышских партизан.