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НовостиОбщество23 марта 2023 17:32

В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Николаем Прокофьевым

Он был из Бологовского района
Алексей АНДРЕЕВ
Церемония прощания с погибшим военнослужащим прошла в местном Центре культуры и досуга. Фото: VK/Муниципальное образование Бологовский район

Церемония прощания с погибшим военнослужащим прошла в местном Центре культуры и досуга. Фото: VK/Муниципальное образование Бологовский район

23 марта в городе Бологое прошла церемония прощания с Николаем Прокофьевым. Как сообщается в паблике муниципалитета, он погиб при выполнении специальных задач на территории Донецкой области в Артёмовске.

Проститься с военнослужащим в Центр культуры и досуга пришли его родные и близкие, друзья, а также представители областного правительства, местной администрации, военного комиссариата и общественных организаций.

Похоронили Николая Прокофьева с воинскими почестями на Медведевском кладбище Бологовского района.