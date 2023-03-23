Тверской и Белгородский театры кукол приедут друг к другу с гастролями

В Тверском театре кукол покажут спектакли белгородцы. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверь с гастролями приедет Белгородский государственный театр кукол. Наш же театр кукол покажет свои спектакли публике в Белгороде.

Это запланировано в рамках проекта «Большие гастроли», который реализует «Росконцерт» при поддержке министерства культуры РФ.

Белгородский театр кукол будет гостить в Твери с 6 по 9 апреля. За эти дни на сцене нашего театра кукол белгородцы по несколько раз покажут спектакли «Говорит Ленинград» (12+), «Слон» (6+) и «Терешечка» (6+).

«Говорит Ленинград» - это постановка по мотивам произведений Ольги Берггольц о самых тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осаждённого Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Слон» - это история одного чуда по мотивам рассказа Александра Куприна.

«Терешечка» - это спектакль по мотивам народной сказки, в которой главный герой отправляется на поиски своей сестрицы Аленушки.

Тверской театр кукол в Белгороде с 7 по 9 апреля покажет спектакли «Муха-Цокотуха» (0+), «Дары Волхвов» (6+) и «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+).

Подробную информацию о времени спектаклей и билетах смотрите на сайте Тверского театра кукол.