Полицейские с «Громом» накрыли наркопритон слесаря-монтажника

Кадр из оперативной съемки, еще мгновение и наркопритон будет накрыт. Фото: УМВД России по Тверской области

44-летний ранее судимый слесарь-монтажник одной из коммунальных компаний Твери устроил у себя в подсобке наркопритон. Это выяснили полицейские и нагрянули "в гости" к мужчине.

Наркопритон накрыли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром».

Установлено, что слесарь-монтажник за вознаграждение предоставлял техническое помещение на улице Артюхиной наркоманам для употребления запрещенных веществ.

Когда полицейские нагрянули в наркопритон, его организатор и с двумя гостями были под кайфом.

- Полицейскими изъяты медицинские шприцы с раствором, приспособления для курения и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств с остатками вещества, - сообщила подробности пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Мужчина пояснил, что предоставлял квартиру малознакомым людям в обмен на наркотики, которые те приносили с собой.

На его гостей составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ за незаконное потребление наркотических средств.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Слесарю-монтажнику грозит наказание - до четырех лет лишения свободы.

Ведётся следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.