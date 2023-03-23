В Тверской области льготой по транспортному налогу воспользовались более 4 тысяч семей

Чтобы получить льготу многодетным необходимо обратиться в налоговую по месту жительства. Фото: администрация Твери

В Тверской области 4 492 многодетные семьи воспользовались льготой по уплате транспортного налога в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Льгота в денежном эквиваленте составила 13 млн 493 тыс. рублей.

- Ежегодно эти цифры увеличиваются. Так, в 2019 году эта мера поддержки была предоставлена 1872 семье на сумму 6 млн 407 тыс. рублей. В 2020 году – 2160 семьям, сумма налога составила 7 млн 175 тыс. рублей, - сообщают в областном правительстве.

Напомним, итоговые сведения по уплате налогов становятся известны в конце календарного года за предшествующий год. Таким образом, в конце 2022 года была обработана информация по уплате налогов за 2021-й.

Данная налоговая льгота предоставляется на одного из родителей или усыновителей многодетной семьи в отношении одного транспортного средства (по его выбору) с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно.

Льгота предоставляется на основании заявления. Для подтверждения льготы заявление необходимо подавать ежегодно.

Для получения меры поддержки необходимо обратиться в налоговую.