Минсельхоз Тверской области проработает вопрос выдачи субсидий агропредприятиям за ввод земель

На встрече. Фото: ПТО

23 марта губернатор Игорь Руденя встретился с руководители крупных, средних и малых предприятий сельского хозяйства в регионе.

Губернатор подчеркнул, что сейчас созданы все условия, чтобы развиваться и выходить на внутренний рынок.

На встрече была затронута тема возможного расширения господдержки при вводе в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Игорь Руденя поручил Минсельхозу региона проработать вопрос о предоставлении субсидий агропредприятиям при обработке и освоении таких участков. А также в целом представить предложения по поэтапному вводу неиспользуемой пашни в хозяйственный оборот.

С производителями молока обсуждалось расширение поддержки за произведенную и реализованную продукцию. Аграрии обратились к губернатору с просьбой рассмотреть возможность выдачи авансов на эти цели.

В 2023 году в областном бюджете на компенсацию части затрат для молочных производств предусмотрено свыше 130 млн рублей.

Игорь Руденя поставил задачу - оказать максимальную поддержку производителям молока, в том числе увеличить долю местной продукции в магазинах Верхневолжья.

- В последние годы АПК Верхневолжья демонстрирует опережающие темпы роста. По итогам 2022 года валовой объем производства продукции сельского хозяйства в Тверской области вырос на 14,7% к уровню 2021 года и составил 56,5 млрд рублей. Значительно увеличен сбор зерновых культур и картофеля, производства мясной и молочной продукции, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Сейчас в аграрном секторе региона реализуются и планируются к реализации 18 инвестпроектов с созданием порядка 2000 рабочих мест.

В текущем году финансирование регионального сельского хозяйства увеличено более чем на 25% к 2022 году. В целом объемы региональной поддержки аграриев в 2023-м планируется довести до 1,7 млрд рублей.