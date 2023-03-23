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НовостиОбщество23 марта 2023 14:46

Тверские поисковики ищут родственников Михаила Зонова, чтобы передать им его медаль

Про него известно, что он родился в Кировской области
Алексей АНДРЕЕВ
Поисковики почистили медаль и хотят передать ее родственникам Михаила Зонова. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Поисковики почистили медаль и хотят передать ее родственникам Михаила Зонова. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

В паблике тверского научно-исторического военно-патриотического центра "Подвиг" (объединяет отряды поисковиков) появился пост о розыске родственников Михаила Андреевича Зонова.

Как сообщает в этом объявлении Павел Мистров из поискового отряда "Звезда" тверским поисковикам одним неравнодушным человеком была передана медаль "За боевые заслуги". Ею был награжден Михаил Зонов.

Поисковики почистили медаль и хотят передать ее родственникам военного.

Про Михаила Зонова им известно, что он родился в 1918 году в деревни Тутыги Кировской области. Воинское звание - ефрейтор. Последнее место службы Михаила Зонова - 99 стрелковый полк 59 стрелковой дивизии. Домашний адрес на 1947 год: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Молебка, дом №2.