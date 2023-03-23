Под Тверью начинают изъятие участков земли под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали

Так пройдёт магистраль. Фото: hsrail.ru

В Калининском и Конаковском районах Тверской области будут изъяты в общей сложности 42 участка земли под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Росжелдора (Федерального агентства железнодорожного транспорта).

ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируется запустит в 2027 году. Максимальная скорость поездов, которые будут ходить по ней, составит до 400 км/ч. Часть магистрали пройдёт через Тверскую область. В пределах нашего региона появится четыре новых железнодорожных станции: Выползово, Садва, Логовежь, Новая Тверь. На участке должны будут ходить поезда Москва – Санкт-Петербург; Москва – Тверь; Санкт-Петербург – Великий Новгород.

Часть изымаемых земель принадлежит к СНТ "Мечта" Конаковского района (как и предполагалось ранее). На участках располагаются жилые дома и иные постройки. Собственникам потери должны компенсировать.

Будут также изъяты куски земли в Никулинском и Бурашевском сельских поселениях, СНТ "Виктория" у посёлка Редкино. Полный перечень изымаемых участков (кадастровые номера) и информация об их собственниках содержится в распоряжениях Росжелдора.