В Москве отреставрировали старинные фотопластинки знаменитого фотографа из Тверской области

Стеклянные фотонегативы 1920-х годов. Фото: VK/Культурный центр "Дом Кустаря"
В лаборатории Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева в Москве завершена реставрация стеклянных фотопластин в свое время весьма известного кимрского фотографа Леонида Шокина. Об этом сообщили в паблике "Дома Кустаря".
Так называется культурный центр, открытый Кимрах в старинном двухэтажном деревянном доме, в конце XIX - начале XX веков принадлежавшем кустарю-башмачнику Владимиру Шокину - отцу Леонида. Здание известно еще и тем, что там уже в советское время не раз гостил у своей сестры великий авиаконструктор Андрей Туполев. К слову, "КП"-Тверь" своими публикациями способствовала тому, чтобы этот дом не снесли.
Пять фотопластин 1920-х годов, а также несколько фотоплёнок 1934 года, которые сделал Леонид Шокин, в фонды "Дома Кустаря" передал кимрский краевед Владимир Коркунов.
Фотопластина после реставрации. Фото: VK/Культурный центр "Дом Кустаря"
Как сообщили в паблике, на фотопластинах запечатлены две главных площади города Кимры с парадами пожарных, а также демонстрациями трудящихся и военных.
- Реставраторы лаборатории реставрации фотонегативов Юлия Андрианова и Анастасия Соколова аккуратно удалили загрязнения, склеили разбитые стёкла специализированным клеем, удалили налет так называемого «серебряного зеркала» с помощью химической обработки, - написали в группе "Дома Кустаря".
Также уточняется, что некоторые фотопластины пришлось обрабатывать дважды, после чего они были выдержаны в кювете с дистиллированной водой и окончательно просушены.
"Дом Кустаря" выразил огромную благодарность сотрудникам лаборатории музея за то, что они воскресили почти утраченное наследие знаменитого советского фотографа
Стеклянные фотонегативы 1920-х годов, как и фотоплёнки 1934 года будут оцифрованы и публика сможет увидеть полноценные фотоотпечатки с них в экспозиции "Дома Кустаря". Сами же негативы будут храниться в его фондах и также периодически выставляться на всеобщее обозрение.
Еще одна из фотопластина после реставрации. Фото: VK/Культурный центр "Дом Кустаря"