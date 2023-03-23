В Москве отреставрировали старинные фотопластинки знаменитого фотографа из Тверской области

Стеклянные фотонегативы 1920-х годов. Фото: VK/Культурный центр "Дом Кустаря"

В лаборатории Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева в Москве завершена реставрация стеклянных фотопластин в свое время весьма известного кимрского фотографа Леонида Шокина. Об этом сообщили в паблике "Дома Кустаря".

Так называется культурный центр, открытый Кимрах в старинном двухэтажном деревянном доме, в конце XIX - начале XX веков принадлежавшем кустарю-башмачнику Владимиру Шокину - отцу Леонида. Здание известно еще и тем, что там уже в советское время не раз гостил у своей сестры великий авиаконструктор Андрей Туполев. К слову, "КП"-Тверь" своими публикациями способствовала тому, чтобы этот дом не снесли.

Пять фотопластин 1920-х годов, а также несколько фотоплёнок 1934 года, которые сделал Леонид Шокин, в фонды "Дома Кустаря" передал кимрский краевед Владимир Коркунов.

Фотопластина после реставрации. Фото: VK/Культурный центр "Дом Кустаря"

Как сообщили в паблике, на фотопластинах запечатлены две главных площади города Кимры с парадами пожарных, а также демонстрациями трудящихся и военных.

- Реставраторы лаборатории реставрации фотонегативов Юлия Андрианова и Анастасия Соколова аккуратно удалили загрязнения, склеили разбитые стёкла специализированным клеем, удалили налет так называемого «серебряного зеркала» с помощью химической обработки, - написали в группе "Дома Кустаря".

Также уточняется, что некоторые фотопластины пришлось обрабатывать дважды, после чего они были выдержаны в кювете с дистиллированной водой и окончательно просушены.

"Дом Кустаря" выразил огромную благодарность сотрудникам лаборатории музея за то, что они воскресили почти утраченное наследие знаменитого советского фотографа

Стеклянные фотонегативы 1920-х годов, как и фотоплёнки 1934 года будут оцифрованы и публика сможет увидеть полноценные фотоотпечатки с них в экспозиции "Дома Кустаря". Сами же негативы будут храниться в его фондах и также периодически выставляться на всеобщее обозрение.