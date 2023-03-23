На М-10 под Тверью с 10 по 14 апреля частично ограничат движение

Графика: ФКУ Упрдор «Россия»

С 10 по 14 апреля на участке трассы М-10, между деревнями Воскресенское и Голениха в Тверской области, будут перекрыты две полосы в направлении движения на Москву. Перекрытия временные, интервалами не более 15 минут, будут они с 9 до 19 часов. Об этом сообщило ФКУ Упрдор «Россия» .

Перекрывать будут по две полосы. Плюс, чтобы не толкаться в пробке, можно и объехать - например, по платному участку трассы.

Причина перекрытий: монтаж балок пролетного строения в рамках строительства путепровода трассы М-11, который станет частью Северного обхода Твери.

«Продолжительность перекрытия движения – не более 15 минут. При проведении работ будет перекрыто две полосы в направлении движения на Москву после населенного пункта Голениха. Кроме того, по направлению движения в сторону Санкт-Петербурга на указанном участке М-10 действует объезд», - прокомментировали ситуацию в Упрдор «Россия».

Напомним, что запуск первого этапа трассы должен пройти в декабре 2023 года. В октябре 2024 года закончится строительство второго этапа.