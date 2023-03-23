Парень выпал с 16 этажа многоэтажки в Твери

В Брусилова это вторая подобная трагедия с начала года. Фото: VK/ Самоуправление в Брусилово

В ночь на 23 марта с последнего этажа 16-ти этажного дома в микрорайоне Брусилово упал 26-летний молодой человек. Об инциденте сообщает ТИА.

Соседи утром обнаружили труп погибшего и вызвали на место происшествия спецслужбы.

Известно, что погибший снимал квартиру в многоэтажке. Последние время у него были нелады с супругой, мог выпить. Теперь по факту смерти правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, это уже не первая подобная трагедия в Брусилово в этом году - 9 января с балкона многоэтажки выпала девушка.