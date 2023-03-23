Выводить из эксплуатации ТЭЦ будут поэтапно. Фото: Тверская генерация

На встрече заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака с губернатором Игорем Руденей 22 марта в Москве принято решение о замене трех ТЭЦ в Твери новыми объектами. Детали сообщили на сайте Правительства РФ.

- Участники совещания приняли решение о целесообразности поэтапного вывода ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в Твери из эксплуатации и строительстве замещающих объектов электросетевого хозяйства и котельных для покрытия тепловой нагрузки. Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями подготовить план-график реализации указанного варианта модернизации системы теплоснабжения. План предстоит рассмотреть на заседании профильной рабочей группы в начале апреля, - проинформировал кабмин.

Таким образом, получается, что в Твери закроют все ТЭЦ, так как ТЭЦ-2 давно не действует.

Напомним, что зампред Правительства РФ и наш губернатор определили приоритетный сценарий модернизации системы теплоснабжения Твери. Утверждены подходы к ее комплексной реконструкции.