В Твери взяли под стражу таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования девушки

Расследованием преступления занимается Следственный комитет. Фото: СУ СК по Тверской области

В Твери взят под стражу подозреваемый в покушении на изнасилование девушки. Об этом сообщает региональное СУ СК. 12 марта 21-летняя девушка обратилась в полицию после того как в подъезде многоквартирного дома на улице 1-я Поселковая областного центра на неё напал неизвестный. Ей удалось дать отпор злоумышленнику, после чего он скрылся.

Со слов потерпевшей был составлен фоторобот, переданный всем наружным службам и нарядам Госавтоинспекции. Для раскрытия преступления были задействованы оперативники уголовного розыска.

Утром 22 марта правоохранители сообщили: нападавший задержан. Им оказался 51-летний ранее судимый водитель одного из городских такси.

В день происшествия он подвозил пассажира к дому потерпевшей и увидел, как девушка заходит в подъезд. Проследовав за жертвой, подозреваемый оказался с ней в кабине лифта и после закрытия дверей попытался изнасиловать. Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска Заволжского отдела полиции.

-23 марта суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также части 3 статьи 131 УК РФ­ «Изнасилование».

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.