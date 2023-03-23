В Тверской области спасли трёх детей, гулявших по тонкому льду на Волге

Сейчас на лед лучше не выходить. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

На днях в Ржевском округе трое детей чуть не провалились под лед, гуляя по реке Волге. К счастью, их вовремя заметили и спасли.

Эту историю рассказали в администрации Ржевского круга. Заметившие гуляющих по тонкому льду детей люди позвонили спасателям, сотрудники МЧС быстро отреагировали. С детьми все хорошо, с их родителями была проведена беседа.

Если вы стали свидетелем того, как дети выходят на лёд, незамедлительно звоните в экстренные службы по телефону 112.