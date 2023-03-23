Игорь Руденя поставил перед главами муниципалитетов задачи по безаварийному прохождению половодья в Тверской области

На заседании комиссии. Фото: ПТО

23 марта в областном правительстве была рассмотрена готовность к паводку в Верхневолжье. Губернатор Игорь Руденя провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В заседании участвовали руководители региональных министерств и ведомств, федеральных структур, главы муниципалитетов.

- В области отработан алгоритм действий в условиях половодья. Организовано взаимодействие с Московско-Окским бассейновым водным управлением, Каналом имени Москвы и соседними регионами для координации действий по регулированию гидрологического режима водохранилищ во время половодья, - сказал губернатор.

С помощью системы гидрологических постов ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации.

В районах и округах области сейчас идет проверка готовности гидротехнических сооружений, Завершается формирование группировки сил и средств для оперативного реагирования. Она составит 7600 человек и 2700 единиц техники.

Губернатор поставил задачи перед руководителями муниципалитетов.

В каждой администрации должны быть назначены ответственные за круглосуточный контроль противопаводковых мероприятий, организовано постоянное дежурство на период половодья.

Также нужно обеспечить работу систем оповещения граждан, а также разъяснить жителям, как действовать при возможном подтоплении территории.

Третье направление работы - обеспечить готовность пунктов эвакуации и временного размещения граждан в случае необходимости.

Четвертое – совместно с министерством транспорта Тверской области контролировать состояние дорожной сети.

Также, как сообщила пресс-служба областного правительства, обсуждался вопрос подготовки к пожароопасному периоду. В регионе формируется необходимая группировка сил и средств. В основную войдет почти 2000 человек, более 1 000 единиц техники и средств пожаротушения.