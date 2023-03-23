Житель Твери захотел воспользоваться интим-услугами и лишился 70 тысяч рублей

Телефонные вымогатели делают деньги на человеческих слабостях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Твери решил поразвлечься - воспользоваться интимными услугами - и лишился 70 000 рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД, мужчина нашёл объявление о предоставлении интим-услуг в интернете и позвонил по указанному номеру. Там ему сообщили, что оформить вызов "жрицы любви" можно только по предоплате. Мужчина отказался.

Через некоторое время на мобильный телефон тверичанина с угрозами позвонил неизвестный. Он потребовал неустойку за якобы за ложный вызов. Испугавшись, потерпевший перевёл мошенникам требуемую сумму - 70 тысяч рублей - и лишь после этого обратился в полицию.

"Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление злоуМошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору. - Ред.). В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы" - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.