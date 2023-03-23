За 2022 год в Тверской области выявлено более 2300 нарушений в области антитеррористической защищённости

В прокуратуре региона рассказали о работе по надзору над исполнением законодательства о противодействии терроризму. Фото: Виктория ТУШКОВА

В 2022 году органами прокуратуры Тверской области было выявлено более 2300 нарушений законодательства об антитеррористической защищённости на объектах с массовым пребыванием людей. В суд направлено 198 исковых заявлений, внесено 1142 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 1004 лица, к административной ответственности – 95 лиц. Статистику огласили в Прокуратуре Тверской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что результатом принятых мер явилось:

- оснащение образовательных учреждений системами видеонаблюдения, контроля доступа, экстренного оповещения и управления эвакуацией;

- приведение в соответствие с требованиями законодательства организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах, работу со служебной документацией ограниченного доступа;

- проведение тренировок с сотрудниками по действиям при угрозе или совершении теракта.

"Работа на данном направлении деятельности продолжается и ориентирована на обеспечение создания безопасных условий пребывания лиц на объектах", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.