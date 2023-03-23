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НовостиОбщество23 марта 2023 6:12

В Тверской области оштрафовали мужчину, оскорбившего свою собутыльницу

Мужчина нецензурно обругал женщину, а та не стала терпеть и пожаловалась куда следует
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Не умеешь пить - не пей.

Не умеешь пить - не пей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Алкоголь до добра не доводит: в Удомле Тверской области мужчина получил штраф за то, что будучи нетрезвым оскорбил свою собутыльницу.

Как рассказали в Прокуратуре Тверской области, мужчина и женщина выпивали спиртное вместе. В ходе застолья пара поссорилась. Мужчина нецензурно высказался в адрес дамы и та пожаловалась на обидчика в прокуратуру.

Удомельской межрайонной прокуратурой была проведена проверка по этому заявлению и возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме). Мужчине был назначен штраф - 3 тыс. рублей.