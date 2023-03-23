В Тверской области в 2023 году планируют расширить сеть исправительных центров для осуждённых

Исправительные центры, которые помогают более эффективно вести ресоциализацию осуждённых, уже работают в Тверской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области планируется увеличение числа исправительных центров для осуждённых. Этот вопрос с представителями бизнеса 21 марта обсудили министр промышленности и торговли Тверской области Владимир Ильин, начальник УФСИН России по Тверской области генерал-майор Александр Кузьмин и другие представители региональной системы исполнения наказаний.

Исправительные центры, которые помогают более эффективно вести ресоциализацию осуждённых, уже работают в Тверской области.

- Осуждённые могут работать на предприятиях и приносить пользу экономике, одновременно социализируясь для жизни после освобождения, - пояснил Александр Кузьмин.

Также руководитель УФСИН отметил, что такие исправительные центры могут стать одним из вариантов решения проблем, связанных с нехваткой трудовых ресурсов.

Существует два вида организации исправительных центров: на базе исправительного учреждения и коммерческого предприятия. Эту практику в Тверской области уже успешно применяют несколько предприятий. Сегодня на территории региона действует три участка, функционирующих как исправительные центры. Расширение сети исправительных центров планируется уже в этом году.