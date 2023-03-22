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НовостиОбщество22 марта 2023 17:39

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Игорь Руденя обсудили проект модернизации системы теплоснабжения Твери

Встреча состоялась в правительстве РФ
Алексей АНДРЕЕВ
В Москве состоялась рабочая встреча Александра Новака и Игоря Рудени.

В Москве состоялась рабочая встреча Александра Новака и Игоря Рудени.

Фото: ПТО

22 марта в Москве заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Игорь Руденя обсудили планы модернизации системы теплоснабжения Твери.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Утверждена «дорожная карта» проекта. Проведены технический, финансовый и юридический аудиты ООО «Тверская генерация».

Главной темой рабочей встречи стало определение приоритетного сценария модернизации системы теплоснабжения города Твери. Утверждены подходы к ее комплексной реконструкции – поддержан вариант по строительству новых квартальных котельных.

Как сообщил Игорь Руденя по итогам обсуждения, в рамках этой работы получит новое развитие и модель электроснабжения города: принято решение о модернизации системы электроснабжения Твери и Калининского района для повышения качества жизни граждан, инвестиционной привлекательности территории.