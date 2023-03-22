В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО ветераном боевых действий Сергеем Пономарёвым

Младшего сержанта Сергея Пономарева похоронили на аллее Героев Фото: администрация Калининского района

22 марта в Калининском районе простились с погибшим в ходе спецоперации младшим сержантом, ветераном боевых действий Сергеем Пономарёвым.

Сергей Петрович родился 10 октября 1973 года в Челябинской области. Учился в средней общеобразовательной школе № 93 города Душанбе. В 1996 году получил высшее образование в автодорожном техническом институте по специальности инженер. После переехал в Тверскую область. Работал в транспортной компании.

- В 2022 году Сергей заключил контракт и служил в должности командира отделения огнеметного взвода. Погиб при выполнении спецзадачи в ходе специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР, - сообщает администрация Калининского района.

Соболезнования семье погибшего выразили глава Калининского района Андрей Зайцев, заместитель министра финансов Тверской области Михаил Цветков, заместитель военного комиссара Тверской области Виктор Овсянников.

Отпевание Героя прошло в Церкви Казанской иконы Божией Матери поселка Власьево. Сергея Пономарева похоронили с воинскими почестями на аллее Героев Дмитрово-Черкасского кладбища.