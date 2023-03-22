В Твери простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Евгением Удалым

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: kalinin-adm.ru

21 марта в Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Удалым. Траурная церемония прошла в Доме Культуры поселка Сахарово.

Евгений Викторович родился в селе Макаричи Красногорского района Брянской области. С 1 по 9 класс учился в Макаричской школе, затем поступил в Брянский колледж экономики, статистики и информатики по специальности экономист-статист.

Служил в ВДВ в городе Иваново.

- После окончания службы в армии в 2005 году переехал в Тверь. Служил в Аввакумовском хуторском казачьем обществе - сотником. В 2022 году Евгений заключил контракт с войсковой частью 29760. Служил в должности "водитель заряжающей боевой машины", - сообщает администрация Калининского района.

Глава Калининского района Андрей Зайцев, заместитель главы администрации Надежда Леонтьева, заместитель Министра социальной защиты населения Тверской области Ирина Петрова и заместитель военного комиссара Тверской области Виктор Овсянников выразили соболезнования семье погибшего.

Героя похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище с соблюдением всех воинских почестей.