В Тверской области простятся с двумя погибшими в СВО военнослужащими

Военнослужащие Николай Прокофьев (слева) и Степан Урбанович погибли в ходе СВО Фото: vk.com/bolrayon, vk.com/udomlya_okrug

В Бологовском районе 23 марта состоится прощание с погибшим в ходе СВО военнослужащим Николаем Прокофьевым.

По информации администрации Бологовского района, герой погиб при выполнении спецзадач в Артемовске 28 января 2023 года.

Николай Игоревич родился 10 декабря 1978 года. Учился в школе №57 города Бологое, окончил ПТУ-14 по специальности тракторист.

Церемония прощания начнется в 10:00 в городском Центре культуры и досуга. В 11:00 на Медведевском кладбище состоится траурный митинг. Героя похоронят с воинскими почестями.

Еще один наш земляк, уроженец Удомли Степан Урбанович погиб 8 марта 2023 года при наступательных действиях Вооруженных сил РФ в районе села Гряниковка Харьковской области. Об этом сообщает администрация Удомелького городского округа.

Степан Викторович родился 2 августа 1983 в Удомле в семье работников Калининской атомной электростанции. Учился в Удомельской Гимназии №3 им. О.Г. Макарова, затем поступил и закончил Санкт- Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

С 2006 года работал на Калининской атомной электростанции. Был женат и воспитывал двоих детей.

Военную службу по призыву проходил с 2008 года по 2009 в должности заместителя командира взвода радиотелеграфистов радиостанции средней мощности в рядах Вооруженных сил Российской Федерации в/ч 22558 г. Великий Новгород.

Для участия в СВО 29 октября 2022 года подписал контракт. С 8 ноября проходил военную службу в в/ч 29760 Ленинградской области, города Луга, с декабря 2022 года участвовал в боевых действиях.

Глава Удомельского ГО Рем Рихтер, председатель Удомельской городской Думы Наталья Бреус, администрация и депутаты выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Информация о дате и месте прощания с героем будет сообщена дополнительно.