В центре Твери на Волге растаял лёд

В районе Речного вокзала лёд на Волге растаял Фото: вебкамеры

В центре Твери Волга в районе Речного вокзала освободилась от льда. Водную гладь зафиксировали городские веб-камеры 22 марта.

Каждый год в этом месте, где в Волгу впадает река Тверца, лёд тает быстрее всего. Виной тому быстрое течение Тверцы и теплые воды из охладительного канала ТЭЦ-3.

Что касается других участков Волги, то, к примеру, между Старым Волжским и Новым Волжским мостами лед еще стоит, только края отошли от берега в районе набережной Степана Разина. Поверхность льда темная и неровная, выходить на него опасно.

Выходить на лёд опасно! Фото: вебкамеры "Скайнет"

Не стоит выходить и на лёд других водоемов Верневолжья. Там уже появились закраины и промоины.

А в ближайшие дни синоптики обещают потепление до +11... +13 градусов, с дождем. Характер погоды будет активно способствовать таянию снега и льда и подъему воды в реках и озерах.

Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.