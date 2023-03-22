Юные таланты из Тверской области будут учиться академическому вокалу в центре «Орион»

Центр «Орион» был открыт в Вышневолоцком городском округе в декабре 2021 года. Графика: oriontver69.ru

В центре «Орион» Тверской области (региональный центр выявления и развития талантов и способностей у детей и молодёжи) с 23 по 29 марта пройдёт профильная смена «Исполнительское искусство: Академический вокал».

Участниками смены станут ребята 11-17 лет - воспитанники учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Ребят ждут мастер-классы и творческие встречи с победителями Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, ведущими солистами Московской областной филармонии и Тверской академической областной филармонии, преподавателями Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского. Завершится смена большим итоговым концертом.

Напомним, центр «Орион» был открыт в Вышневолоцком городском округе в декабре 2021 года. В «Орионе» реализуются постоянные образовательные программы по трём направлениям: «Наука», «Спорт» и «Искусство», а также разнообразные профильные смены. Информацию можно найти на сайте центра.