Дума Твери внесла изменения в Устав города

На заседании думы Твери. Фото: ТГД

В стенах тверского парламента днём 22 марта прошло очередное заседание.

Сначала парламентариям об итогах работы за год доложил начальник УМВД России по городу Твери Евгений Дворянов. Он сообщил: сегодня служба испытывает кадровый дефицит, в связи с чем растет нагрузка на действующий личный состав. При этом количество совершенных преступлений существенно не уменьшается. Активное содействие в охране общественного порядка оказывали добровольные дружины. Сегодня в городе свою деятельность ведут 9 дружин, совместно с которыми было выявлено 125 административных правонарушений.

Стратегически важным направлением работы правоохранительных органов является борьба с экономическими преступлениями. Так, было выявлено 81 коррупционное преступление, задокументировано 54 факта взяточничества. В особой зоне внимания – борьба с распространением наркотиков. Только за 2022 год было изъято более 7 кг наркотических средств. Идет активная борьба и с мошенничеством с использованием сотовой связи и сети Интернет. Только благодаря широкому распространению информации о видах, различных уловках и способах отъема денежных средств удается снижать статистику и объем ущерба.

Евгений Дворянов поблагодарил депутатский корпус за сотрудничество и конструктивную работу по многим вопросам.

В свою очередь народные избранники предложили представителю УМВД совместно проработать ряд тем, которые сегодня также волнуют горожан. Так, хотелось бы провести встречи населения с участковыми, определить порядок действия при обнаружении надписей на стенах, а также усилить внимание к решению сезонной проблемы краж велосипедов и самокатов.

Потом депутаты одобрили изменения Устав города Твери. Представленный проект решения был принят в первом чтении на заседании Думы 30 января. Корректировка касается 7-ми статей Устава города и связана с изменением федерального законодательства: с текущего года упраздняется институт избирательных комиссий муниципальных образований, проведение выборов и референдумов организует территориальная избирательная комиссия, на которую возложены указанные полномочия. 9 февраля состоялись публичные слушания по предложенным изменениям.

Также депутаты одобрили передачу в федеральную собственность двух земельных участков в районе станции Дорошиха и районе Областной клинической больницы. Решение связано с необходимостью проектирования и строительства подъездных путей и транспортной развязки к Западному мосту.

На заседании Думы народные избранники утвердили новый состав Молодежной палаты при Тверской городской Думе. Всего в списке 21 человек. Уже в ближайшее время пройдет первое заседание, где молодым парламентариям предстоит выбрать председателя палаты и определить направления работы.

-В состав Молодежной палаты вошли представители средне-специальных и высших учебных заведений и тверских школ. Это ребята, которые ведут активную общественную жизнь, занимаются волонтерством, некоторые из них - неформальные лидеры в своих сообществах. Их всех ожидает большая работа по формированию молодежной политики в Твери, им предстоит выстраивать диалог с муниципальной властью по реализации своих инициатив. Для многих это будет бесценный опыт. А депутаты Тверской городской Думы станут для членов Молодежной палаты, я надеюсь, хорошими наставниками, помощниками и участниками их проектов. Я желаю им всем удачи!, - прокомментировал решение председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.