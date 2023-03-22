В Тверской области раньше времени проснулись змеи

Первая змея - 2023. Фото: vk.com/podslushano_konakovo/Сергей Остроус

В Тверской области после зимней спячки начали просыпаться змеи. Симпатичное пресмыкающееся сняли на видео 21 марта в Конаково.

Ролик опубликован в местном сообществе. Змея, гревшаяся в сухой траве, при виде человека шустро ускользнула. В объективе же тем временем сменилась картинка: вокруг ещё почти зимний снежный пейзаж.

Отметим, что змея, повстречавшаяся автору видео, проснулась рановато. Змеи - холоднокровные животные, и обычно сообщения о встречах с ними начинают поступать в начале мая, когда снег уже полностью сошёл, и земля начала прогреваться. Почему проснулась эта змейка - загадка.

Встретив змею, просто проигнорируйте её. Змеи, обитающие у нас (в основном это ужи и гадюки), миролюбивы. Они не нападут, если не почувствуют опасности. Чтобы уберечься от укуса, просто смотрите под ноги, не наступайте на змей и не трогайте их руками.